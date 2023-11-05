Odunpazarı Belediyesi, Mimarlar Odası iş birliği ile Mimarlık Parkı'nı açıyor

Odunpazarı Belediyesi, Mimarlar Odası iş birliği ile 71 Evler Mahallesi'ne yeni bir park olan Mimarlık Parkı'nı açıyor. Park, Kilit Sokak ile Destegül Sokak arasında yer alıyor ve 3600 metrekare alana sahip. Açılış töreni 09 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Odunpazarı Belediyesi, Mimarlar Odası iş birliği ile 71 Evler Mahallesi'ne yeni bir park kazandırıyor. 'Mimarlık Parkı' adı verilen park, Kilit Sokak ile Destegül Sokak arasında yer alıyor. 3600 metrekare alana yapılan Mimarlık Parkı'nın açılışı, İsrail'in Gazze saldırısı sonrasında ilan edilen 3 günlük ulusal yas nedeni ile ertelenmişti. Mimarlık Parkı, 09 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te törenle açılacak.

Odunpazarı Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ile birlikte 71 Evler Mahallesi'ne park yaptı. Parka, 'Mimarlık Parkı' adı verildi.

71 Evler Mahallesi, Kilit Sokak ile Destegül Sokak arasında bulunan park, 3600 metrekare alana yapıldı. Mimarlık Parkı'nda, oyun grubu, fitness aletleri, yürüyüş yolları, oturma alanları bulunuyor. Parkta bulunan kent mobilyalarının tasarımı, Eskişehir Mimarlar Odası tarafından yapılırken, bu mobilyaların imalatları ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde gerçekleştirildi. Parkta bulunan yürüyüş yoluna, zemin boyasıyla çocukların zevkle kullanabilecekleri bir oyun parkuru yapıldı. Park alanında, ayrıca Mimarlık ile ilgili bilgilendirme panoları da bulunuyor.

Çalışmaları tamamlanan 'Mimarlık Parkı'nın açılışı, 09 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te törenle yapılacak.