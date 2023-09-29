Odunpazarı Belediyesi Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde Dünya Yaşlılar Günü kutlamaları

Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde düzenlenen etkinliklerde koca çınarlar gün boyu eğlendi ve Dünya Yaşlılar Günü kutlandı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını Koca Çınar Yaşam Merkezleri ile yürütmeye devam ediyor. Emek Mahallesi Zümrüt Park ve Gültepe Mahallesi Üniversite evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezleri, koca çınarlar için çeşitli aktivite ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor. Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde, son olarak 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan koca çınarlar, gün boyu gönüllerince eğlendi.

Odunpazarı Belediyesi, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Gültepe Mahallesi Üniversite evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde atölyeler, seminerler, etkinlikler düzenleyen belediye, vatandaşların günlerini dolu ve kaliteli geçirmesini sağlıyor.

Koca Çınar Yaşam Merkezleri'nde, vatandaşlar için 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yurt dışında olması nedeniyle Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Cahide Tetik, Gültepe Mahallesi Üniversite evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Başkan Vekili Musa Korkmaz katıldı. Gerçekleştirilen etkinliklerde koca çınarlar gün boyu eğlendi. Saz çalan, türkü söyleyen, şiirler okuyan, oyunlar oynayan ve pasta kesen koca çınarlar, Dünya Yaşlılar Gününü kutladı.