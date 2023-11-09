Odunpazarı Belediyesi Erenköy Mahallesi'nde İmece Fırını Açtı

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların isteği üzerine Erenköy Mahallesi'ne yaptığı İmece Fırını'nın açılışını, mahalle sakinleri ile yaptı. İmece Fırını'nda hep birlikte ekmeklerini, gözlemelerini pişiren Erenköylü kadınlar, pişirdiklerini de yine Erenköylülerle paylaştı. Fırının açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların isteği üzerine Erenköy Mahallesi'ne yaptığı İmece Fırını'nın açılışını, mahalle sakinleri ile yaptı. İmece Fırını'nda hep birlikte ekmeklerini, gözlemelerini pişiren Erenköylü kadınlar, pişirdiklerini de yine Erenköylülerle paylaştı. Fırının açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'ne vatandaşların bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ekmek, gözleme gibi hamur işlerini yapabileceği bir fırın yaptı. Erenköy sakinlerinin talepleri üzerine yapılan fırına, Erenköy Mahallesi İmece Fırını adı verildi. Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan İmece Fırını'ndan faydalanmak isteyen vatandaşların, Sezai Aksoy Halk Merkezi'nden randevu alması gerekiyor. Belediyenin yakacak teminini sağlayacağı İmece Fırını, mahalle sakinlerinin dayanışma ve geleneksel pişirme yöntemlerini sürdürebilmeleri için önemli bir adım.

Ücretsiz olan İmece Fırını'nın açılışı, Erenköy Mahallesi halkı ile birlikte yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı etkinlikte, Erenköylü kadınlar birlikte ekmek ve gözleme yaptı. Kadınlar tarafından yapılan bu ekmek ve gözlemeler, fırın önünde kurulan sofralarda yine hep birlikte afiyetle yenildi. Kadınlar fırında ekmek yaparken, onları ziyaret eden Başkan Kurt, kadınlara kolaylıklar diledi. Ardından da fırında ekmek yapan kadınlara teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

KADINLAR BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ekmeklerini, gözlemelerini pişiren kadınlar, taleplerini kabul edip mahallelerine İmece Fırını'nı açan Başkan Kurt'a teşekkür etti. Böyle bir fırına ihtiyaçları olduğu kaydeden kadınlar, "Başkanımızla Halk Merkezinde bir araya geldiğimizde bu ihtiyacımızdan bahsedip, fırın istemiştik. Bizim bu isteğimizi kısa sürede hayata geçirdi. Burayı yaptı. Bugün de hep birlikte açılışını yapıyoruz. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"ERENKÖYLÜ HEMŞEHRİLERİMİZ EKMEK İHTİYAÇLARINI BU FIRINDA KARŞILAYACAK"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Erenköy Mahallesi İmece Fırını'nın Erenköylülere hayırlı olmasını diledi. Fırının Erenköy Mahallesinde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Bu hayat pahalılığında insanların geçim sıkıntısı çektiği bir dönemde bu fırını açmak ve hemşehrilerimizin kullanımına tahsis etmek bizim için önemli görevlerden biriydi. Halk merkezimizde yaptığımız bir toplantıda istemişlerdi, biz de bu isteği yerine getirdik. Açılışını da bugün gerçekleştirdik. Daha önce 75. Yıl ve Emek Mahallesinde benzer bir uygulamamız vardı. Burada da hemşehrilerimiz Sezai Aksoy Halk Merkezimize başvuracak. Hemşehrilerimin çok memnun olduklarını gördüm. Somut olarak elle dokunulabilen bir hizmet. Küçük ama büyük iş görecek bir hizmet. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Erenköylülerin açılışta hep birlikte ekmeklerini pişirip, yine hep birlikte o ekmekleri yediğine dikkat çeken Başkan Kurt, "Adı üstünde imece; dayanışma, kaynaşma; dostluk ve komşuluk ilişkileri geliştirmek amacıyla düşünülen bir gelenek. Biz de bu geleneği sürdürmek istiyoruz" dedi.