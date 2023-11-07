Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde İMECE Fırını açtı

Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'ne vatandaşların isteği üzerine İMECE Fırını yaptı. Vatandaşların ekmeğini, gözlemesini ve çeşitli yemeklerini yapabileceği İMECE Fırınından faydalanmak isteyen vatandaşların, Erenköy Mahallesi Sezai Aksoy Halk Merkezi'nden randevu alması gerekiyor.

Odunpazarı Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde vatandaşların bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ekmek, gözleme gibi hamur işlerini yapabileceği bir fırın açıyor. Erenköy sakinlerinin talepleri üzerine açılan fırın, ücretsiz olacak. İMECE Fırını adı verilen fırın, Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunuyor. İMECE Fırını'ndan faydalanmak isteyen vatandaşların, Erenköy Mahallesi Sezai Aksoy Halk Merkezi'nden randevu alması gerekiyor. Belediyenin yakacak teminini sağlayacağı İMECE Fırını, mahalle sakinlerinin dayanışma ve geleneksel pişirme yöntemlerini sürdürebilmeleri için önemli bir adım.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, İMECE Fırınının mahalle sakinlerine değerli bir sosyal alan sunacağını belirtti. Bu fırının geleneksel pişirme kültürünü canlandıracağını söyleyen Başkan Kurt, "Fırının odun ateşi ile çalışması, ekmek ve gözleme yapma tecrübesini güçlendirecek ve mahalledeki dayanışmayı artıracak. Erenköy Mahallesi Sezai Aksoy Halk Merkezi, vatandaşların fırını kullanabilmeleri için randevu sistemi oluşturarak düzenli bir kullanım sağlayacak. Bu projenin amacı, mahalle sakinlerinin bir araya gelerek geleneksel imece kültürünü yaşatmalarına ve mahalledeki dayanışmayı güçlendirmelerine yardımcı olmaktır. Şuna inanıyorum, sıcak ekmeğin lezzeti, toplumsal dayanışmanın gücü olacak" dedi.