Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlara Sivrihisar gezisi düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Koca Çınar Yaşam Merkezi aracılığıyla 60 yaş ve üstü vatandaşların sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla Sivrihisar'a gezi düzenledi. Geziye katılan kıdemli vatandaşlar, Sivrihisar'da bulunan konak ve turistik bölgeleri gezerek keyifli bir gün geçirdi.

Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, kıdemli vatandaşlar için Sivrihisar'a gezi düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü; Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde kıdemli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koca Çınar Yaşam Merkezleri, havaların ısınması ile çalışmalarına gezileri de ekledi. Son olarak, Emek Mahallesinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, Sivrihisar'a gezi düzenledi. Sivrihisar'da bulunan konak ve turistik bölgeleri gezen Koca Çınar müdavimleri, gün boyu hem yeni yerler gördü hem de keyifli zaman geçirdi.