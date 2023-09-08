Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar için sosyal etkinlikler düzenliyor

Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü kıdemli vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Emek Mahallesi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezlerinde, 60 yaş üstü bireyler için çeşitli etkinlik ve geziler düzenleyen belediye, bireylerin birlikte zaman geçirerek sosyalleşmesini sağlıyor.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 60 yaş ve üstü vatandaşlar ile ilgili çalışmalarına devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde kıdemli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Koca Çınar Yaşam Merkezleri, gerçekleştirdiği çalışma ve etkinliklere, havaların ısınması gezileri de ekledi. Son olarak, Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi Bilecik Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri ise merkezde kısır partisi yaptı.

Hep birlikte kısır yapan Koca Çınar müdavimleri, birlikte üreterek paylaşmanın keyfini ve mutluluğunu yaşadı. Aynı sofrada bir araya gelen Koca Çınar müdavimleri, halay çekmeyi, oyunlar oynamayı da ihmal etmedi. Koca Çınarlar, keyifli bir gün geçirdi. Emek Mahallesi'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nin gezi rotasında ise bu kez Bilecik'in Söğüt ilçesi vardı. Söğütte bulunan Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve babası Selçuklu Uçbeyi Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti. Koca Çınar müdavimleri, Söğüt'ün turistik yerlerini de gezmeyi ve bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Her iki Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri, bir arada olmanın, birlikte üretmenin ve paylaşmanın kendilerine iyi geldiğini belirtti. Koca Çınar Müdavimleri, kendilerine sunulan olanaklar için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.