Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar için piknik düzenledi

Odunpazarı Belediyesi, Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde 60 yaş ve üstü vatandaşlar için Regülatör'de piknik düzenledi. Vatandaşlar müzik dinleyip oyunlar oynayarak eğlendi.

Odunpazarı Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, 60 yaş ve üstü vatandaşlar için Regülatör'de piknik düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi, Emek Mahallesi Zümrüt Park içinde yer alan Koca Çınar Yaşam Merkezi ve Gültepe Mahallesi Üniversite Evleri'nde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi'nde kıdemli vatandaşların sosyalleşmelerini sağlayarak yaşam kalitelerini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Koca Çınar Yaşam Merkezleri, havaların ısınması ile çalışmalarına gezileri de ekledi. Son olarak, Üniversite Evlerinde bulunan Koca Çınar Yaşam Merkezi, Regülatör'de piknik yaptı. Müzik dinleyen, oyunlar oynayan, halay çeken vatandaşlar gün boyu gönüllerince eğlendi.