Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde yaşayan çınarlarla bir araya geldi

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Lütfü Yüksel ve Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde konaklayan "yaşayan çınarlar", fasıl etkinliğinde bir araya geldi. Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, merkezin sakinleri keyif dolu bir akşam geçirdi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi sakinleri ile bir araya geldi. Onlarla sohbet eden Başkan Kurt'a Lütfü Yüksel de eşlik etti. Önce birlikte yemek yediler, ardından da gerçekleştirilen fasıl programı ile müzik ve neşe dolu bir akşam geçirdiler. Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcılarının da tam kadro yer aldığı etkinliğe, Lütfü Yüksel'in eşi Dr. Fatma Nurten Yüksel de katıldı. Başkan Kurt ve Lütfü Yüksel ile bir arada olmaktan mutluluk duyan "yaşayan çınarlar", fasıl ekibinin söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

"ONLARLA HAYATI PAYLAŞIYORUZ"

Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'nde konaklayan "yaşayan çınarlar" ile daha önce de bir araya geldiklerini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Biz bu merkezimizde konaklayan 'yaşayan çınarlarımız' ile belirli aralıklarla bir araya geliyoruz. Onlarla burada tavla, satranç oynuyoruz. Bugün yine onların talebi ile bir etkinlik düzenledik. Bu kez bize fasıl ekibi eşlik etti. Bu merkezin yapımında belediyemize destek olan Lütfü Yüksel de bizi yalnız bırakmadı. Hep birlikte fasıl ekibinin söylediği şarkılar eşliğinde keyifli bir akşam geçirdik. Biz bu merkezi yaptık, onlar bu merkezde yaşamını sürdürüyor. Biz de onlarla beraber hayatı paylaşıyoruz. Ben Lütfü Yüksel'e hem bu merkezin yapımında bize destek verdiği hem de bu gece bizi yalnız bırakmadığı için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

"YAŞAYAN ÇINARLAR"DAN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR

Böyle bir etkinliği düzenlediği ve kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Kurt'a teşekkür eden "yaşayan çınarlar", bu tür etkinliklerin kendilerine büyük moral olduğunu belirterek, etkinliklerin devam etmesini istedi.