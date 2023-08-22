Ödemiş'teki Ormanlık Alanda Yangına Müdahale Ediliyor

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.