Ödemiş'teki Ormanlık Alanda Yangına Müdahale Ediliyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahale etti.
Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Yaşam