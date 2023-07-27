Ödemiş'te Otomobilin Çarptığı Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, ağır yaralanan yabancı uyruklu hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ve diğer yolcular da yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobilin elektrikli motosiklete çarptığı kazada, ağır yaralanan yabancı uyruklu hamile kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ovakent Mahallesi'nde, 26 Temmuz'da meydana gelen kazada, ağır yaralı olarak önce Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan ardından da İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yabancı uyruklu ve hamile Baraa Farac (28) yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Ovakent Mahallesi yolunda, 26 Temmuz'da, E.K. (36) yönetimindeki 35 UJD 87 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Suriye uyruklu A.M'nin (28) kullandığı elektrikli motosiklete çarpmıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ve araçta bulunan A.K. (30), İ.K. (3), S.K. (10) ile elektrikli motosikletteki A.M, Baraa Farac (28) ve H.M. (2), sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.