İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

Ödemiş'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Ödemiş'in kırsal Küçükkavulcuk mahallesinde, saat 15.30 sıralarında orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak 4 helikopter, 14 arazöz, 7su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 14 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.