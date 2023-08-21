Ödemiş'te Metruk Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Hürriyet Mahallesi'ndeki metruk evde çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın çıkardığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde metruk evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi'ndeki metruk evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Metruk evde yangın çıkardığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.