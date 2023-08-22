Ödemiş'te çıkan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. Karadoğan Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer ile karadan müdahale edildi. Yangın, 2 saatte kontrol altına alındı ve bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.