Ödemiş'te Bademli 52. Kiraz 19. Meyve Fidanı Festivali Yapıldı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in katıldığı festivalde, en iyi kiraz ve en iyi meyve fidanı yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Bademli 52. Kiraz 19. Meyve Fidanı Festivali yapıldı.
Bademli Mahallesindeki festival alanındaki etkinlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu Ödemiş'in ikliminin tarıma uygunluğuna dikkati çekerek, verimli topraklarda üretimin güzel şekilde sürdüğünü belirtti.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ise Bademli'nin meyve fidanının üretim merkezi olduğunu kaydetti.
Halk oyunları gösterisi sunulan etkinlikte en iyi kiraz ve en iyi meyve fidanı yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi, konser düzenlendi.