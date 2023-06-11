Ödemiş'te Bademli 52. Kiraz 19. Meyve Fidanı Festivali Yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'in katıldığı festivalde, en iyi kiraz ve en iyi meyve fidanı yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi.