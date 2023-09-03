Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, törenlerle kutlandı. Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki törende saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve çelenk sunuldu. Törenlerde zeybek gösterileri ve top atışları da gerçekleştirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, kutlandı.

Ödemiş Hükümet Meydanı'ndaki tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy ile Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Eriş, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı. Zeybek gösterilerinin de yer aldığı tören kapsamında 3 pare top atışı da gerçekleştirildi.