Ödemiş 39. Milli Fuarı Kapılarını Açtı
İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında düzenlenen 'Ödemiş 39. Milli Fuarı' kapılarını açtı. Fuar, 13 Eylül'e kadar açık kalacak.
İzmir'in Ödemiş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kapsamında düzenlenen "Ödemiş 39. Milli Fuarı" kapılarını açtı.
Ödemiş Belediyesince 110 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın açılışı öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaymakam Fatih Aksoy, yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin önemli şehirlerinden Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını coşku ve heyecanla kutladıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi.
Fuar, 13 Eylül'e kadar açık kalacak.