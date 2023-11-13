Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Balkonda asılı saksıya sığınan kedi, ev sahibince kurtarıldı.
Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
Balkonda asılı saksıya sığınan Kedi, ev sahibince kurtarıldı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dumandan kaçan Kedi, sığındığı balkondaki saksıdan ev sahibince kurtarıldı.
Yangın, saat 14.30 sırasında Şekerhane Mahallesi Taç Sokak'taki bir apartmanın 5. katındaki dairede çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar uyuyakalan ev sahibi kadını uyandırdı. Dumandan hafif etkilenen çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılırken, balkondaki asılı saksıya sığınan kedi ev sahibince alındı. İtfaiye balkondan ulaştığı mutfaktaki yangını söndürdü. Yangında maddi hasar meydana geldi.