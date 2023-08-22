O hırsız insafa geldi, çaldığı cep telefonu camiye bıraktı

Hırsıza seslendi: Paraya ihtiyacı varsa gelsin

EDİRNE - Edirne'de camide namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından çalınan telefon, 3 gün sonra camiinin kapısına bırakıldı. Telefonu çalınan vatandaş ise hırsıza seslenerek, "Paraya ihtiyacı varsa gelsin" dedi.

Geçtiğimiz hafta Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bulunan Lari Camii'nde cuma namazı sonrasında telefonunu çalınan 79 yaşındaki Abbas Ülgen'in telefonu geri getirildi. Yapılan haberler sonrası camiye getirilen telefon camii içeresindeki köşede bulunan poşete bırakıldı. Poşetteki telefonu akşam namazı kıldırmak için gelen camii görevlileri tarafından bulunarak Abbas Ülgen'e ulaştırdı. Yapılan haber sonrası hırsızın ya vicdanının sızladığını yada durumuna acıyıp getirdiğini belirten Abbas Ulgen, telefonunun eski olduğunu ancak telefonda kayıtlı numaraların çok önemli olduğunu söyledi.

"Vicdanı kaldırmadı"

Telefonda ailesinin fotoğraflarının olduğunu ve çok üzgün olduğunu anlatan Ulgen "Hırsız ya vicdanı kaldırmadı benim gibi yaşlı bir adamın telefonunu aldığı için, yada gerçekten para etmediğini gördüğü için geriye getirdi. Ben yine sözümün arkasındayım, paraya ihtiyacı var ise ben bu köşedeki kahvede hep oturuyorum. Gelsin desin benim paraya ihtiyacım var. Vallahi geri çıkartıp para vereceğim. Ben sözümün arkasındayım. Benim canlarımın hemşerilerimin herkesin numaraları hatıra fotoğrafları var ben bunları nasıl unutayım. Aklıma gelince bakıyorum o fotoğraflara. Torunlarımın fotoğrafları var o resimler benim her şeyim" dedi.

Ulgen, şikayetçi olmayacağında ifade etti.