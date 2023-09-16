Nusaybin'de Şekerleme Yüklü TIR'ın Dorsesi Alev Aldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan şekerleme yüklü TIR'ın dorsesi yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan şekerleme yüklü TIR'ın dorsesi yandı. Yangın, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Artuklu-Nusaybin kara yolu Eskiyol Mahallesi mevkisinde, bugün öğleden sonra plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen şekerleme yüklü TIR'ın dorsesi, alev aldı. Şoför, TIR'ı yol kenarına çekerek, çekiciyi dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında TIR'ın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle kapanan yol, dorsenin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam