Nusaybin'de Parkta Çıkan Yangın Söndürüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir parkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir parkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde bulunan parkta çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam