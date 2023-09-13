Nusaybin'de Parkta Çıkan Yangın Söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir parkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İtfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.