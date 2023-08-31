Nusaybin'de Parkta Çıkan Yangın Söndürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan bir parkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 18.30 sıralarında Fırat Mahallesinde bulunan parkta çıktı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.

Mardin'de çocuk parkı alev topuna döndü

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan parkta yangın çıktı.

Yangın, saat 18.20 sıralarında Fırat Mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. Alevlerin büyümesiyle parkta çıkan yangını gören mahalle sakinleri hemen polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.