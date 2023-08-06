Nusaybin'de kafası lastik körüğüne sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tarlada bulunan araç lastiği körüğüne kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde araç lastiği körüğüne kafası sıkışan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tarlada bulunan araç lastiği körüğüne kafası sıkışan köpeği görenler, durumu Nusaybin İtfaiyesi Grup Amirliği'ne haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, içinde çelik tel bulunan lastik körüğü, demir makası yardımıyla keserek köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, kurtarıldıktan sonra koşarak bölgeden uzaklaştı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam