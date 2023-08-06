Nusaybin'de kafası lastik körüğüne sıkışan köpek itfaiye tarafından kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tarlada bulunan araç lastiği körüğüne kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.