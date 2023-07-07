Nusaybin'de dünya evine giren damat, tırını gelin arabası yaptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünya evine giren damat, sürdüğü tırı gelin arabası yaptı. Düğün mevsiminin devam etmesiyle birlikte çiftler, en özel günlerinde unutulmaz anlar yaşamak için farklı düğün arabası seçeneklerine yöneliyor. Bugün Nusaybin'de dünya evine giren Ömer-Sevda Oğrak çifti, geleneksel otomobiller yerine tır tercih etti. Damat, kendi sürdüğü tırı düğün arabası olarak tercih ederken, konvoy eşliğinde ilçede turladı.