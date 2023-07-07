Nusaybin'de dünya evine giren damat, tırını gelin arabası yaptı
Yaşam Haberleri
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünya evine giren damat, sürdüğü tırı gelin arabası yaptı. Düğün mevsiminin devam etmesiyle birlikte çiftler, en özel günlerinde unutulmaz anlar yaşamak için farklı düğün arabası seçeneklerine yöneliyor. Bugün Nusaybin'de dünya evine giren Ömer-Sevda Oğrak çifti, geleneksel otomobiller yerine tır tercih etti. Damat, kendi sürdüğü tırı düğün arabası olarak tercih ederken, konvoy eşliğinde ilçede turladı.
Nusaybin'de dünya evine giren damat, tırını gelin arabası yaptı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde dünya evine giren damat, sürdüğü tırı gelin arabası yaptı.
Düğün mevsiminin devam etmesiyle birlikte çiftler, en özel günlerinde unutulmaz anlar yaşamak için farklı düğün arabası seçeneklerine yöneliyor. Bugün Nusaybin'de dünya evine giren Ömer-Sevda Oğrak çifti, geleneksel otomobiller yerine tır tercih etti.
Damat, kendi sürdüğü tırı düğün arabası olarak tercih ederken, konvoy eşliğinde ilçede turladı.