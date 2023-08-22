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Nusaybin'de Çocuklar Süs Havuzunda Serinledi

Yaşam Haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, parkta bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Mardin'de kavurucu sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Nusaybin ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, soluğu Barış Parkı içindeki süs havuzunda aldı. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, parktaki uyarı levhasının üzerine çıkarak yaklaşık yarım metre derinliğindeki havuza atladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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