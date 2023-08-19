Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evlerinde inşaatların yüzde 70'i tamamlandı. Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından yapılan köy evleri projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Nurdağı'nda köy evlerinin yüzde 70'i tamamlandı

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgelerden olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan köy evlerinde inşaatların yüzde 70'i tamamlandı.

6 Şubat'ta yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde afetin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde yeniden inşa çalışması sürüyor. Toplam 7 köyde 310 köy evi projesinin yüzde 70'i tamamlandı.

Köy evleri İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir, 47 tane köy evi ile 10 tane ahırın bulunduğu Gedik Mahallesinde kaba inşaatların yüzde 60'nın bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirtti. İnşaatı devam eden evlerin kısa sürede tamamlanıp sahiplerine verilmesi için çalışmalar yoğun olarak sürüyor.

"Mesthöyük'te Köy evlerinin yüzde 80'i tamamlanmış durumda"

Gedikli köyündeki evlerin kaba inşaatının bittiğini ve ince inşaatlara geçildiğini belirten Köy İnşaatları Saha Şefi Akan Bilir Mesthöyük bölgesinde ise evlerin yüzde 80'inin bittiğini belirtti. Bilir, "Bu bölgede 7 köyde 310 tane ev yapılıyor. Daha önceden Mesthüyük köyünde 3 tane ev teslim ettik ve onun dışında Mesthüyük'te geriye kalan köy evlerinin de yaklaşık yüzde 80'i tamamlanmış durumdadır. En kısa sürede onları da teslim edeceğiz. Şuan bulunduğumuz yer Gedikli köyü, burada ise 47 tane ev, 10 tane de ahır bulunuyor. Bunların da yüzde 60 kaba inşaatları bitti ince inşaatları yapılıyor. Teslimatı çok uzun sürmez, en kısa zamanda teslim ederiz "dedi.

"Köy evleri şehirden köye dönüşü hızlandıracaktır"

Yapılan evlerin depreme dayanıklılığının yanı sıra estetik tasarımı ve kullanışlı oluşuyla şehirden köye dönüşü hızlandıracağını söyleyen Saha Şefi Bilir, "Bu yapılan köy evleri statik olarak radye temel üzerine karkas olarak imar edilmiştir. En şiddetli depreme dayanacak durumda. Deprem dışında ise çok estetik tasarlanmış olarak imal edilmiştir. 3+1 olan evler 130 ile 150 metrekare arası kullanım alanıyla 5 ayrı tip olarak tasarlandı. Oldukça kullanışlı olan bu evler şehirden köye dönüşü hızlandıracaktır" diye konuştu.