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Nurdağı'daki Çelik Konstrüksiyon Çarşının Yüzde 75'i Bitti

Yaşam Haberleri

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iş yerleri yıkılan depremzedeler için yapılan ve 133 dükkan ile çelik konstrüksiyondan oluşan çarşının inşasının yüzde 75'i tamamlandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde iş yerleri yıkılan depremzedeler için yapılan ve 133 dükkan ile çelik konstrüksiyondan oluşan çarşının inşasının yüzde 75'i tamamlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde evlerin yanı sıra iş yerleri de yıkıldı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı'nca iş yerleri yıkılan depremzedeler için çarşı inşası başlatıldı. 7 bin metrekare alanda, 16 blok, 133 dükkan ve çelik konstrüksiyondan oluşan çarşının yüzde 75'i tamamlandığı, kısa sürede sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Gaziantep Yaşam Haberler

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