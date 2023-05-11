Nizip'te Traktör Devrildi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Mehmet Dağdelen hayatını kaybetti. Çiftçilik yaparken tarlaya giderken kontrolünü kaybeden Dağdelen'in traktörü devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Dağdelen (51) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mehmet Dağdelen'in tarlaya giderken kontrolünü kaybettiği 27 N 1929 plakalı traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dağdelen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Mehmet Dağdelen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.