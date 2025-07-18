Nişanlı Çiftin Terk Ettiği Lucky İçin Veteriner Teknikeri Savaş Veriyor

ANKARA'da nişanlı çift, birlikte sahiplendikleri 'Lucky' adlı köpeği, ayrıldıktan sonra tedavi gördüğü klinikte terk etti. Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Lucky'den vazgeçmemiz mümkün değil. Tedavi etmeden bırakmayacağız" dedi.

Adana'da yaşayan nişanlı çift, 'pinscher' cinsi köpeği sahiplendi. Çiftin 'Lucky' ismini verdikleri köpek, bir süre sonra rahatsızlandı ve yanlış tedaviler sonucu engelli kaldı. Çift, köpeğin tedavisi için Ankara'daki veteriner kliniğine başvurdu. Klinikte Lucky'nin ilk tetkikleri gerçekleştirildi. Vücudundaki enfeksiyon giderildi. Lucky'nin tedavisi devam ederken nişanlı çift ayrıldı. Çift, ayrılmalarını sebep göstererek Lucky'i teslim almayacaklarını bildirdi.

'TEDAVİ ETMEDEN BIRAKMAYACAĞIZ'

Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, "Nişanlı çift, birlikte bakmak için Lucky'i sahipleniyor. Lucky, bu süreçte bir rahatsızlık yaşıyor. Gerçekleştirilen yanlış muayeneler ve operasyonlar sonucu yürüyerek girdiği klinikten engelli bir şekilde ayrılıyor. Lucky'nin sahiplerinin arkadaşı benim de arkadaşım. Bu vesile ile Lucky'i bize getirmek istediklerini söylüyorlar. 'Yüzde 1 bile bir şansı varsa denemek istiyoruz' ifadelerini kullanıyorlar. Çift daha sonra ayrılıyor. Beyefendi, maalesef ki nişanlısını arayıp, 'Lucky'i uyut, buraya da getirme' deyip konuyu kapatıyor. Bütün ödemelerini geri çekiyor. Daha sonrasında zaten hanımefendinin herhangi bir işi ve maddi imkanı olmadığı için orada bir kaos yaşanıyor. Tabii ki de Lucky'den vazgeçmemiz mümkün değil. Çok umut vadeden bir çocuk. Evet zorlu bir yol bizi bekliyor. Operasyonlarını, muayeneleri, fizik tedavi sürecini hocalarımla birlikte herkes taşın altına elini koyarak yapacağız ve tedavi etmeden bırakmayacağız" dedi.

'VAZGEÇMEK DAHA KOLAY OLUYOR'

Denli, ayrılma sonucu sahiplenilen hayvanların terk edilmesinin aslında çok karşılaşılan bir durum olduğunu söyleyerek, "Genelde çiftler ayrılır, arada hep çocuklar kaynar. Hayvanlar da öyle. Ama hayvanların durumu daha acı. Çünkü ya sokağa ya barınaklara terk ediliyorlar. O çok sevdikleri, ortak olarak baktıkları o can bir anda yabancı bir çöp şekline geliyor onlar için. ya da kliniklere terk ediliyorlar. Özellikle hasta ve engelliyse, tedavi süreci biraz daha uzun, maliyetli ise vazgeçmek daha kolay oluyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Samet ÖKSÜZ/ANKARA,