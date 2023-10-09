Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer ilçesinde su kesintiyi olacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi, Balkan Mahallesi ve civarı ile 30 Ağustos Zafer Mahallesi ve civarında 10 Ekim 2023 tarihinde, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur." - BURSA