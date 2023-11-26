Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nu halka tanıttı

Nilüfer Belediyesi'nin, yeni kimlik kazandırarak bölgenin hizmetine sunduğu Pancar Deposu halka tanıtıldı. Projenin işleyişi hakkında fikirlerini sunan bölge halkı Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

25 yıldır metruk halde bulunan ve Nilüfer Belediyesi tarafından çok amaçlı bir etkileşim atölyesi olarak yeniden kente kazandırılan "Pancar Deposu" kamuoyunun ardından bölge halkına da tanıtıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yanı sıra Konak Mahalle Komitesi ve bölge sakinlerinin de katıldığı toplantıda, projenin tanıtımı yapılırken, katılımcılık anlayışıyla fikirler de değerlendirildi. Proje Danışmanı ve Şehir Plancısı Faruk Göksu, toplantıda projenin yapım süreci ve detayları hakkında bilgi verdi. Çeşitli yaş gruplarının katılım gösterdiği toplantıda bölge sakinleri, proje işleyişine katkı sunarak fikirlerini dile getirdi. Yöresel mutfak atölyesi, sportif aktiviteler, mesleki kurslar gibi birçok düşüncenin dile getirildiği toplantıda katılımcılık vurgusu yapıldı. Toplantıya eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile birlikte katılan Başkan Turgay Erdem, bölge halkına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Pancar Deposu'nun yıllardır metruk bir alana dönüştüğünü söyleyen Başkan Erdem, "25 yıldır kullanılmayan bu alana nasıl bir işlev kazandıracağımıza karar verirken katılımcı bir süreç yürüttük. Bölge halkına fikirlerini sorduk ve toplumun farklı kesimlerinin katıldığı çalıştaylar yaptık. Sonuç olarak atıl vaziyetteki Pancar Deposu'nu, toplumun farklı kesimlerini tasarım süreçlerinde bir araya getirecek çok amaçlı yapıya getirdik. Bundan sonra da sizlerle birlikte burayı işlevsel hale getireceğiz. Her yaştan insan hitap edecek proje katılımcılık anlayışının en güzel örneği olacak. Açık mutfağı ile girişimci lezzetleri, atölyeleri, etkinlik mekanlarıyla kente bambaşka hareketlilik kazandıracak olan Pancar Deposu, bölgenin sosyal hayatında da önemli değişikliklere yol açacak. Bölgeye yakışan ve renk katacak projemiz sizlerle daha işlevsel hale gelecek. Hep birlikte bu önemli projeye sahip çıkalım" dedi. - BURSA