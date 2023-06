Nilüfer Belediyesi 'Matını Al Gel' sloganıyla yoga etkinlikleri düzenliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Nilüfer Belediyesi'nin 'Matını Al Gel' sloganıyla düzenlediği yoga etkinlikleri geniş katılımla başladı. Yaz ayları boyunca hafta içi her gün ilçenin farklı parklarında yapılacak etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Etkinliğe katılanlar, HEPAD'ın standından alışveriş yaparak, sokak hayvanlarına da destek oldular.

Herkes için sağlıklı yaşam amacıyla çeşitli spor etkinlikleri düzenleyen Nilüfer Belediyesi yaz ayları için de yoga etkinlikleri başlattı. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca hafta içi her gün Nilüfer'in farklı bir parkında düzenlenecek yoga etkinliği ücretsiz ve isteyen herkese açık. 'Matını Al Gel' sloganıyla ilk olarak Ataevler Mahallesi'nde başlayan yoga etkinlikleri, Altınşehir Mahallesi Kay Kay Parkı'nda devam etti. Pelin Arı Çekiç eğitmenliğindeki etkinliğe katılanlar, keyifli bir yaz akşamı geçirdi. Ekinliğe katılanlar vücudu esnetme, nefes teknikleri gibi egzersizleri yaparak 1 saat boyunca sağlıklı yaşam için yoga yaptılar. Nilüfer Belediyesi'nin yoga etkinliğine bu yıl Her Eve Pati Derneği (HEPAD) de destek verdi. Yoga eğitimine gelenler isterlerse, parklarda kurulan HEPAD stantlarına kedi ve köpek maması bağışlayarak, Nilüfer Belediyesi Hayvan Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ndeki can dostlarına da destek olabilecekler.

'BU BİR ZORUNDALIK DEĞİL, FARKINDALIK'

Etkinliğe katılan bireylerin örnek bir davranış sergilediğini belirten HEPAD kurucusu Emre Demir, "Buradaki amacımız hem spora katkı sağlamak, hem de can dostlarımızı unutmadığımızı tekrar gündeme getirmek. Çalışmamızın çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bir belediye ve STK'nın iş birliği içerisine girerek farkındalık yaratmak bizler için çok önemli. Katılım çok güzel. İnsanlar bu konuda oldukça sağduyulu davranıyorlar. Mamalarını getiriyorlar. Mamasını getiremeyenler parkta bulunan standımızdan mama alabiliyorlar. Bu mamalar toplandıktan sonra yine bir etkinlik düzenleyerek onları dostlarımıza ulaştırmayı planlıyoruz. Bugün 40'tan fazla misafirimiz var. Her gün bu şekilde geçiyor. Gelen misafirlerimiz HEPAD shop standına uğruyorlar ya da evlerinden mamalarını getiriyorlar. Daha sonra da etkinliğe katılıyorlar. Bu zorundalık değil farkındalık" dedi. (DHA)