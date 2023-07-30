Nilüfer Belediyesi, Bursa'da Sokak Hayvanlarına Yapılan Kısırlaştırma İşlemlerinde En İyi Orana Sahip

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında 2 bin 338 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirerek, Bursa'da en iyi kısırlaştırma oranına sahip ilk 3 belediyeden biri oldu. Sokak hayvanlarının popülasyonunun kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çeken belediye yetkilileri, kısırlaştırmanın halk sağlığı için de önemli olduğunu vurguladı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına 2003 yılından bu yana kısırlaştırma operasyonu yapan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında 2 bin 338 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirerek, Bursa'da en iyi kısırlaştırma oranına sahip ilk 3 belediyeden biri oldu.

Bursa'da 2003 yılından bu yana sahipsiz sokak hayvanlarına kısırlaştırma işlemi yapan Nilüfer Belediyesi, geçtiğimiz yıl 2 bin 338 sahipsiz sokak hayvanına kısırlaştırma ameliyatı yaptı. Bursa'daki 17 ilçe belediyesinde en iyi ilk 3 kısırlaştırma oranına sahip olan Nilüfer Belediyesi, bu yılın ilk yarısında ise bin 273 sahipsiz sokak hayvanına kısırlaştırma operasyonu yaptı. Sokak hayvanları için popülasyonun önemli olduğunu ve sahipsiz hayvan nüfusu kontrol altında tutulmazsa birçok problemi beraberinde getireceğini söyleyen Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, "Veteriner hekimlerin görevi halk sağlığını korumaktır. Bu nedenle biz Nilüfer Belediyesi olarak kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Kontrolsüz artan nüfus birçok sorunu beraberinde getiriyor

Hayvan popülasyonunun insan sağlığı için de önemli bir etken olduğunu kaydeden Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Sanem Çetiner, "Popülasyon kontrolü bizler için çok önemli. Çünkü hayvan refahı popülasyonun çok olmasıyla azalan bir şey. Sokaktaki kedi, köpek ne kadar çok olursa beslenme o kadar zor, trafik kazasına maruz kalmak muhtemel ve salgın hastalıklarla mücadele bir o kadar zor olur. Veteriner hekimlerin görevi halk sağlığını korumaktır. Popülasyonun çok olmasıyla halk zoonoz (hayvandan insanlara bulaşan) hastalıklar ile mücadele etmek durumunda kalır, ayrıca sokak hayvanlarından dolayı şiddete maruz kalma riski artar. Bu nedenle biz Nilüfer Belediyesi olarak kısırlaştırmaya çok önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

2022'de 2 bin 338 sokak hayvanı kısırlaştırıldı

Bursa'daki belediyeler arasında en iyi kısırlaştırma oranlarından birine sahip olduklarını ifade eden Çetiner, "Bursa'daki en iyi kısırlaştırma oranına sahip ilk 3 belediyeden biriyiz. 17 ilçe var, ilk üçünde yer alıyoruz. Bazı ilçelerde maalesef hala Veteriner İşleri Müdürlüğü yok. Popülasyon kontrolünü sağlarken her yıl daha fazlasına ulaşmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 2 bin 338 kısırlaştırmamız var. Bu yıl ilk 6 ayda bin 273 kısırlaştırma sayısına ulaşmışız. Her yıl daha fazla kısırlaştırma yapmaya çalışıyoruz, popülasyon çok önemli" dedi.

"Her belediyenin bu konuya bütçe ayırması lazım"

Sahipsiz hayvan popülasyonuna dikkat çeken Çetiner, "Sokakta küpesiz gördüğümüz köpeğin kısırlaşmamış olduğunu varsayıyoruz. Küpesizleri almak adına ekip arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Mahalle sakinleri de bize bilgi veriyor. Bizler de program dahilinde alıp kısırlaştırmalarını yapıp tedavileri bitip iyileştikten sonra bölgeye salıyoruz. İş birliği içinde olduğumuz dernekler ve yerel hayvan koruma gönüllüleri var, yine onlar da kendileri de getirebiliyor. Bölgeye salmak şartıyla kısırlaştırmalarını yapıyoruz. Her belediyenin bu konuya bir bütçe ayırması lazım. Biz şanslı bir belediyeyiz. Kısırlaştırma için bütçemiz yeterli. Sahipli hayvanlar için kliniklerde kısırlaştırma gerçekten maliyetli. Her şeyin bir maliyeti var. Sonucun güzelliği bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - BURSA