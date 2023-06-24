Nijnekamsk Belediye Başkanı Marmaris'te fidan dikti

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk kentinin Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris ziyaretinde yanan ormanlar anısına fidan dikti. Heyete, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de eşlik etti.

Marmaris'i ziyaret eden Tataristan'ın Nijnekamsk Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet İçmeler'de fidan dikti.

Marmaris'in kardeş şehri Nijnekamsk kentinin Belediye Başkanı Ramil Mullin ve beraberindeki heyet, Marmaris ziyaretinde yanan ormanlar anısına fidan dikti. İçmeler'de fidan dikimi yapan heyete, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de eşlik etti.

Marmaris'te meydana gelen yangınları endişeyle takip ettiklerini ve dün yaşanan yangını söndürme çalışmalarına da şahitlik ettiklerini söyleyen Ramil Mullin, şunları dile getirdi:

"Marmaris çok büyük yangın felaketleri geçirdi. Başkanımız Mehmet Oktay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Çevreci olarak sorumluluğumuz gereği bu yanan yerlerin tekrar yeşermesine katkı vermek istedik. Cennet Marmaris'in tekrar eski günlerine kavuşacağı günleri sabırla bekliyoruz."

Nijnekamsklı heyet; Amos, Bayır, Kızkumu, Turgut Şelalesi gibi Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini de gezdi.