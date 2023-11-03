Niğde İl Jandarma Komutanlığı, şeker pancarı hasadı için sürücüleri uyardı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şeker pancarı hasadının başladığı kentte çoklu römork takan sürücüleri uyardı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarması timleri, şeker pancarı sezonunun başladığı bu dönemde kazalara karışan araçların büyük çoğunluğunun traktör ve traktöre bağlı kullanılan tarım araçları römorklarının olması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Sürücülere, karayoluna çıkan traktörlerin diğer sürücüler tarafından fark edilmesinin önemine işaret eden trafik jandarma timleri; özellikle reflektör kullanımı, kabin ve rops demiri kullanımı, flaşör lamba kullanımı, çok sayıda römork takılmaması, yük üzerinde insan taşınmaması, yükün römorkun kasa seviyesinin üzerine çıkacak kadar yüklenmemesi gibi konularda uyarılarda bulunuyor.

Trafik timleri, traktörlerin ulaşım aracı olarak değil, tarımda yük taşıma amaçlı kullanılmasının kazalarda can kaybını önleyeceğini, reflektörsüz ve ışık donanımı eksik, fazla römorklu traktörün karayolunda seyreden diğer sürücüler için ölümcül kazalara sebep olabileceğinin de yaptıkları uyarılarda altını çiziyor. - NİĞDE