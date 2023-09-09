Niğde'de tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Niğde'de tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sıkışan tır sürücüsü ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Ankara otoyolu üzerinde meydana gelen kazada 33 APY 981 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölcük gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE