Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Niğde-Kayseri kara yolu İlhanlı Mahallesi'nde tarım işçilerini taşıyan A.H.'nin sürücüsü olduğu 50 MA 1538 plakalı minibüs ile Ö.A'nın kullandığı 51 AAV 791 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 8 kişiyi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE