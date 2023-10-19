Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

NİĞDE'de, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri karayolu Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. H.K. yönetimindeki 55 ABF 684 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)