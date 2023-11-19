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Niğde'de Şiddetli Rüzgar Sonucu Ağaçlar Devrildi ve Çatılar Uçtu

Niğde'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Niğde Amas Bağları mevkiinde yola devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Yol, yapılan temizlik çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. İlhanlı, Nar mahalleleri ile Ata Sanayi Bölgesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle konteynerler savruldu, bir apartmanın ise camları kırıldı.