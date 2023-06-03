Niğde'de muhtarlık ofisi mağazaya dönüştü, ihtiyaç sahiplerine kıyafet yardımı yapılıyor

Niğde'de mahalle muhtarı, mağazaya çevirdiği muhtarlık ofisinde biriktirdiği kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Niğde'de Yukarı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Zırhlı; hayırseverlerin kendisine teslim ettiği kıyafet ve ev eşyalarını, muhtarlık ofisinde depolayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Mağaza havası verdiği ofiste çocuk kıyafetlerinden yetişkin kıyafetlerine kadar birçok ihtiyaç malzemesi bulunuyor. Muhtar seçildikten bu yana 14 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım eden Zırhlı, "Mahallemde ihtiyaç sahiplerini bildiğim için ben bunları alıp, ihtiyaç sahiplerine ulaştırayım dedim. Her geçen gün güçleniyoruz. Belirli kişiler kıyafet götürüyor. Bize gelen kıyafetleri buradan ben kendim ayırıyorum. Temiz olmasına, yırtığı söküğü olmamasına, beğenmediğimiz değil aksine giyemediğimiz veya dar gelen, bol gelen kıyafetlerimizi değerlendiriyoruz. İnanın bazen çok güzel kıyafetler geliyor bizlere" diye konuştu.

Günümüzde eşya ve kıyafetlerin pahalandığını vurgulayan Muhtar Zırhlı, "Malum günümüzde bir ayakkabı bile çok yüksek fiyatlardan satılıyor. Hayırseverler, evinde kullanmadığı kıyafet ve eşyaları ofisime getiriyor. İhtiyaç sahibi aileler ise ofisimize uğruyor ve ihtiyacı olan eşyayı alıp götürüyor. Bu durum bizi oldukça mutlu ediyor" dedi. - NİĞDE