Niğde'de Kamyonet ile Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

NİĞDE'de kamyonet ile otomobilin çarpıştğı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikilitaş köyü yolunda meydana geldi. Mesut Çınar yönetimindeki 42 CGL 93 plakalı kamyonet, karşı şeritten gelen Fatih Okan'ın kullandığı 63 AAF 663 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan Osman Okan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücüler ise ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.