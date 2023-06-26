Niğde'de Dağcı Düştü, Hayatını Kaybetti

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. A.N. (35) isimli dağcı, Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yaparken dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.