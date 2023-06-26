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Niğde'de Dağcı Düştü, Hayatını Kaybetti

Niğde'de Dağcı Düştü, Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi. A.N. (35) isimli dağcı, Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yaparken dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi. A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.

Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35), dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Yaşam

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Çamardı Niğde AFAD Yaşam Haberler

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