Niğde'de Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

S.M. (35) idaresindeki otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Alın gişelerinde bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. S.M'nin cenazesi morga kaldırıldı.