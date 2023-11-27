Niğde'de 3 Katlı Binada Yangın: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Niğde'de bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Niğde'de 3 katlı binada yangın

NİĞDE - Niğde'de 3 katlı binanın en üst katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağıkayabaşı Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Evde yaşayanların yangından etkilenmediği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.