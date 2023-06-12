Niğde Belediyesi Baba Çocuk Şenliği Düzenliyor

Niğde Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla Kent Ormanı'nda Baba Çocuk Şenliği düzenleyecek. Etkinlikte çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri yapılacak.

Niğde Belediyesince Babalar Günü dolayısıyla "Baba Çocuk Şenliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 Haziran Pazar günü saat 14.00'te Kent Ormanı'nda organize edilecek etkinlikte, çocuk dansları, palyaço, Hacivat-Karagöz, animasyon ve illüzyon gösterileri yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte yarışmalarda derece alanlara hediyeler verilecek, dondurma ve pamuk şeker ikram edilecek.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Babalar Günü'ne özel bir program düzenleyeceklerini belirterek, vatandaşları programa katılmaya davet etti.???????