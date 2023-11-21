Aşırı yağışlarda sele neden olan ve olası bir depremde çökme riski oluşturabilecek 60 yıllık Kemalpaşa Nif Çayı Köprüsü yenilelenerek ulaşıma açıldı. İlçe merkezine ulaşımı kolaylaştıracak taşıt köprüsü, afetlere dirençli bir şekilde yeniden yapıldı.

Nif Çayı Köprüsü yenilenerek trafiğe açıldı

İZMİR - Aşırı yağışlarda sele neden olan ve olası bir depremde çökme riski oluşturabilecek 60 yıllık Kemalpaşa Nif Çayı Köprüsü yenilelenerek ulaşıma açıldı. İlçe merkezine ulaşımı kolaylaştıracak taşıt köprüsü, afetlere dirençli bir şekilde yeniden yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in dirençli kentler yaratma hedefi doğrultusunda yapımı tamamlanan Kemalpaşa Nif Çayı Köprüsü trafiğe açıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan köprü, Kemalpaşa'nın merkezini, Nif Çayı üzerinden Ankara asfaltına bağlarken, Sütçüler Mahallesi'ne de ulaşım yolu olarak hizmet veriyor. 35 metre uzunluğundaki taşıt köprüsü bir gidiş bir geliş olmak üzere iki şeritten oluşuyor.

İlçe ulaşımını kolaylaştıracak

Köprünün Kemalpaşa merkezini Ankara asfaltına bağlayan alternatif bir güzergah olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hamdi Ziya Aydın, "Köprü diğer taraftan Kapalı Spor Salonu, ilçe stadı ve mezarlığa ulaşımı da kolaylaştırıyor. Aynı zamanda tarım arazilerinden geçtiği için çiftçilerimize büyük bir katkı sağlıyor" diye konuştu.

60 yıllık köprü doğal afetlere karşı yeniden tasarlandı

Aydın, "Yaklaşık 60 yıl önce yapılmış olan eski köprü 2 açıklıklı olup dere yatağında bulunan orta ayaktan dolayı da dere kesintinin daralmasına ve yatağın taşarak çevrede sel oluşumuna sebebiyet vermekteydi. Aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlayan köprü, deprem anında ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir köprüydü. Yaptığımız bu düzenlemeyle depreme dirençli hale getirmiş olduk. Bir gidiş bir geliş olmak üzere iki şerit olarak vatandaşımızın kullanımına açtık. Dirençli bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.