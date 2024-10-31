Üye Girişi
Haberler

Nevşehir hava durumu 31 Ekim | Bugün Nevşehir'e yağmur yağar mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

Nevşehir hava durumu 31 Ekim | Bugün Nevşehir'e yağmur yağar mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Ekim'de Nevşehir'de hava durumu merak konusu. Nevşehir'de bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Nevşehir'de 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Nevşehir hava durumu nedir?

Nevşehir hava durumu ve bugün Nevşehir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 31 Ekim Nevşehir hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

31 EKİM NEVŞEHİR HAVA DURUMU

31 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 01 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

Nevşehir hava durumu 31 Ekim | Bugün Nevşehir'e yağmur yağar mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Yaşam

Hava Durumu Nevşehir Yaşam Dünya

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı

 'Esenyurt'a döneceğiz' paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu

"Esenyurt'a döneceğiz" diyen eski başkan tepkiler sonrası sessizliğini bozdu
Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı

Narin cinayetinde itirafçının keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte? Resmi Gazete bugün (31 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ahmet Özer tutuklandı mı, neden tutuklandı? MasterChef ördek pastilla tarifi! En güzel ördek pastilla tarifi! Ördek pastilla tarifi nasıl yapılır? Ördek pastilla için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 31 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.