Nevşehir hava durumu 31 Ekim | Bugün Nevşehir'e yağmur yağar mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu!

Nevşehir hava durumu ve bugün Nevşehir'de hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 31 Ekim Nevşehir hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

31 EKİM NEVŞEHİR HAVA DURUMU

31 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 14 dereceyi gösterecek. 01 Kasım 2024 Cuma günü için havanın Güneşli olması bekleniyor, sıcaklık da 16 dereceyi bulacak. 02 Kasım 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 18 dereceyi gösterecek.

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