Nevşehir'e yeni bir park yapılıyor

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kentin en büyük parklarından birini yapmak için çalışmalara başladı. Park içerisinde çocuk oyun grupları, spor kondisyon aletleri ve yürüyüş yolları bulunacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne kentin en büyük parklarından biri yapılacak.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın göreve başlamasının ardından geçen 31 aylık süreçte yeni yaptığı park ve yenilediği parklar ile bir rekora imza atan ve Nevşehir'deki yeşil alan miktarını ciddi ölçüde arttıran Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İncekaralar İlkokulu arakasında bulunan yaklaşık 17 bin metre kare büyüklüğündeki alana Nevşehir'in en büyük ve en güzel parklarından biri yapılacak. Park içerisinde Çocuk oyun grupları, spor kondisyon aletleri, kent mobilyaları ve yürüyüş yolları ile birlikte bir futbol sahası yapılacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince zemin çalışmalarının gerçekleştirildiği parkın bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - NEVŞEHİR