Nevşehir'de Yeni Park Çalışmaları Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi'nde yapılacak olan park için çalışmalar sürüyor. Park içerisinde basketbol sahası ve seyir terası da bulunacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'ta yapılacak olan park için çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 5 bin metrekare büyüklüğündeki park içerisinde basketbol sahası ve seyir terası da bulunacak.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Güzelyurt Mahallesi Bahadır Sokak'ta bulunan ve daha önce atık vaziyette olan yaklaşık 5 bin metrekarelik alana park yapılacak. Park alanı içerisinde çocuk oyun grupları ve yürüyüş yollarının yanı sıra kent mobilyaları bulunacak. Çok sayıda ağaç dikiminin gerçekleştirilerek süs bitkilerinin ekileceği parka gençlerin spor yapabilmeleri için basketbol sahası da yapılacak. Mahalle sakinleri için seyir terasının bulunacağı park alanında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamlandığında Nevşehir'in en güzel parklarından biri olacak olan parkın kısa Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılması planlanıyor. - NEVŞEHİR