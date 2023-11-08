Nevşehir'de yaşlı adam evinde ölü bulundu
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Yaşam Haberleri
Nevşehir'de yalnız yaşayan İ.D'nin yakınları, haber alamayınca polise başvurdu. Eve giden ekipler, İ.D'yi hayatını kaybetmiş halde buldu. Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Nevşehir'de yakınlarının haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Esentepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan İ.D'den (63) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Adrese giden ekipler, itfaiyenin yardımıyla eve girdiklerinde İ.D'yi hareketsiz halde buldu.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
İ.D'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam