Nevşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi

Nevşehir'de meydana gelen cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi. Kazada yaralananlar ise hastanede tedavi altına alındı.

Nevşehir'deki kazada ölen sürücüler toprağa verildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de cip ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücüler toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkiinde Emirhan Ş.'nin kontrolündeki 50 BB 08 plakalı otomobil ile Osman Ç.'nin kullandığı 06 BD 4686 plakalı cip kafa kafaya çarpışmış, kazada sürücüler ile birlikte Osman Nuri K. ile Can S. hayatını kaybetmişti. Otopsi işlemleri tamamlanan Emirhan Ş. Derinkuyu Bayramlı Cami'nde, Osman Ç. Avanos Merkezi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

Kazada yaralanan Meryem Çağla D. ile Erhan D.'nin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.